全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。4月、鹿児島へ取材に出張した際、地元のスーパーで思わず手に取ってしまったカップ麺がある。サンポー食品の「焼豚ラーメン 鹿児島とんこつ」だ。東京ではなかなか見かけないフレーバーだけに、見つけた瞬間に「これは買うしかない」と即決。こういうローカル色の強い商品に出会えるのも、出張の醍醐味である。サンポー食品といえば、九州・佐賀に根ざし、半世紀以上にわ