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右肩上がりで増える番組出演数『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）、『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）、『STAR』（フジテレビ系）の音楽番組はもちろん総ナメ。さらに『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）、『プロフェッショナルランキング』（TBS系）、『王様のブランチゴールデン』（TBS系）、『テレビ×ミセス』（TBS系）、『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）、『秘密のケンミンSHOW極』（読売テレ