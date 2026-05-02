国内の地域ごとの食文化を類型化したマップがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】みなさんお住まいの地域はどのグループですか？「『どの地域の食文化が似ているか』を地図化してみた」と件のマップを紹介したのは京都大学で地理学を学ぶ大学院生の重永瞬さん（@Naga_Kyoto）。総務省統計局の家計調査より各県庁所在地の野菜や魚介など全212品目の消費金額を、階層クラスター分析によって類型化したというこのマップ。北陸が