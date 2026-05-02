ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』が、2日までに公式YouTubeの登録者が50万人突破、再生回数も5.5億となった。【写真】豪華12タイトルが無料公開！サービス開始から半年を迎えたことを記念し、4月29日から、公式YouTubeチャンネルにてオリジナル作品12タイトルを期間限定で無料公開。サービス開始半年への感謝とともに、5月11日に誕生日を迎える浜田雅功のバースデーカウントダウン企画