○カージナルス7−2ドジャース●＜現地時間5月1日ブッシュ・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが今季初の3連敗。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場したが、2試合連続のノーヒットに終わった。カージナルス先発は昨季8勝を挙げた有望株左腕リベラトーレ。初回の第1打席はカウント2-1から高めのシンカーを打ち上げて左飛。2点を追う3回表の第2打席はカウント2-1から低めのスライダーで二ゴロに打ち