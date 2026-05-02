西オーストラリア州にあるASKAP電波望遠鏡は1967年に機能停止したNASAの人工衛星から強力な電波信号を受信した/Alex Cherney/CSIRO（CNN）オーストラリアの天文学者らは2024年6月、奇妙な電波信号を捉えた。それは地球に近い位置から発せられた非常に強力な電波信号で、一瞬の間、空にある他のすべてのものよりも輝きを放った。その発生源の探査は、地球周回軌道上のゴミ問題の増加をめぐる新たな疑問を引き起こした。当初、研究者