俳優・木南晴夏（40）が初主演するドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）が反響を呼んでいる。表向きは"理想の家庭"を築いた女性が、結婚生活では夫からのモラハラに苦しむ中、秘密を抱えたシェフと出会い恋に落ちていく姿を描く本作。木南が演じる主人公の境遇が話題になっている。【画像を見る】子の手をつなぎ公園を走る玉木宏、子どもとシャボン玉で遊ぶ玉木や夫婦ツーショット木南が演じるのは、元女優で現在