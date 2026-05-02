ウッチャンナンチャンの内村光良（61）が総合司会に就任することが決まった夏の大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）。【写真】「普通に作品として欲しい」『24時間テレビ』のチャリTシャツ2024年、2025年と大役を担ったくりぃむしちゅー・上田晋也からバトンを引き継ぐ形で、水卜麻美、羽鳥慎一の両アナウンサーとともに番組の顔となる。今年の24時間テレビチャリTシャツも『名探偵コナン』放送49回