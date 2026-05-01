日本テレビnews every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「中国フライトキャンセル相次ぐ連休の旅行に影響も」についてお伝えします。◇◇◇5日間の大型連休に入った中国では、今年は、過去最高ののべ15億人が移動する見込みだといいます。フライトも満席になる時期ですが、ある異変が――。利用客「最初に予約したチケットがキャンセルされたの」フライトのキャンセルが相次いでいるのです。旅行を予定していた女性は