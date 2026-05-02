北朝鮮が最近公開した記念施設の写真や映像をきっかけに、ロシアに派遣された北朝鮮兵の戦死者数をめぐり、北朝鮮国内で大きな衝撃が広がっているもようだ。米政府系放送のラジオ・フリー・アジア（4月30日付）が伝えた内部情報によると、住民の間では公開映像に映り込んだ墓碑や遺骨安置施設の数を独自に数え、「戦死者は2000人を大きく超える可能性がある」との見方が急速に拡散しているという。報道によれば、住民の関心を集め