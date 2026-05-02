お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが、第２子誕生を１日深夜に放送されたニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜・深夜１時）で電撃報告した。最近の健康事情について話している中、せいやが唐突に「娘も生まれましたからね」と話すと、相方の粗品は、「んーーー」と数秒間を空けて「えぇぇぇぇ？なんて？？」とびっくり。その反応にせいやは「わはははは」と声を上げて笑い、「子供生まれまして。２人目