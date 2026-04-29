芸能界には、親が有名アスリートの「2世タレント」が意外にも数多く存在する。今回注目したいのは、父親が「サッカー選手」という2世タレントたちだ。有名なところでは、フリーアナウンサーの永島優美が元サッカー日本代表・永島昭浩氏の娘として知られる。また、女優・長澤まさみの父親も、元サッカー日本代表で指導者としても活躍した長澤和明氏だ。今回は、この2人ほど知名度は高くないものの、実は父親が有名サッカー選手