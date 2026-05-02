女優の藤原紀香（54）が1日に更新された元放送作家・鈴木おさむ氏(54)のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演。かつて木村拓哉からかけられた忘れられない言葉を明かした。木村拓哉と松たか子が主演を務めた1997年のフジテレビ月9ドラマ「ラブジェネレーション」で女優としてブレークした藤原。これまでに出会った凄かった人は？の質問に「いろんな意味で凄かった人たちがいるけど、『ラブジェネ