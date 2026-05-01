4月16日の東京・都庁前。バスの車内で携帯を眺める短髪のイケメンをキャッチした。革ジャンにヒゲをたくわえた“ちょいワル”風のその男性の手には、なぜか白いバラの花束が。その正体は、俳優の坂口健太郎だ。「フジテレビの超大型ドラマプロジェクト『kiDnap GAME』の撮影でした。視聴率が伸び悩む同局が“海外でも通用する作品”を狙い、香港や韓国の企業とタッグを組んだ国際共同制作の作品です。同局の歴史を通じても最大規