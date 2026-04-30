’20年のデビュー以降、爆発的ヒット曲を連発しつつも、“顔出し”をせずに活動を続けて来た歌手のAdo（23）。4月27日に放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）では、そんなAdoの顔出しが一部解禁され、大きな話題を呼んでいる。Adoは番組で、今年2月発売の自伝的小説をベースに作詞・作曲された新曲『ビバリウム』など3曲を披露。従来のテレビ出演時と同様、シルエットのみを見せる演出だったが、同曲のパフォーマ