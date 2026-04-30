「妻の遺体は数時間かけて燃やした」【画像】「ゲテモノ」について語る鈴木達也容疑者北海道旭川市の「旭山動物園」職員・鈴木達也容疑者（33）が4月30日、妻の鈴木由衣さん（33）の遺体を損壊した疑いがあるなどとして死体損壊容疑で北海道警に逮捕された。事件の表面化から逮捕まで時間を要した理由旭山動物園は年間132万人（2025年度）が訪れる北海道屈指の人気観光地。夏季の営業に向け、4月8日から28日までの休園期間に入