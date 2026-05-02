4月28日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」で、キッカー有利と言われる「ペナルティキック（PK）」で、ゴールキーパー（GK）が意識するべきポイントについて語った。 ゴールからわずか11メートルという至近距離から行われるPKは【キッカーは決めて当然】と言われるほど、