岡山県美作市湯郷の宿泊施設を家族で訪れていた女性が行方不明になり、警察が情報提供を呼びかけています。 【画像を見る】岡山県警提供の藤田さんの写真 行方不明になったのは、広島県福山市大門街の無職、藤田博子さん（76）です。 藤田さんは、きのう（1日）から美作市湯郷の宿泊施設に家族と訪れ、午後9時ごろ、藤田さんの夫が藤田さんの姿を確認していますが、それ以降行方が分からなくなっています。 藤田さんの行方不明