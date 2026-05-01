整体師・楽しんご（47）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新、駅で不快な思いをした出来事をつづった。楽しんごは「駅の改札でさ、知らない夫婦にヒソヒソ見られてて『あれ楽しんごだよね』みたいな空気出してて草」とポスト。これに「聞こえてるからな？全部。こっちは堂々と生きてんのに、コソコソ確認してるその感じが一番ダサいのよ」と不快感をあらわにした。また「気になるなら話しかけてこい。無理なら静かに