ユーチューバー・ヒカル（34）が1日に自身のYouTubeチャンネルを更新。新商品「ONI BURGER」の販売を告知し、物議を醸している。ヒカルは「新しい商品を発売します。その名も『ONI BURGER』です」といい「朝飯を食べてるとき、ふと思い付いてしまって。ハンバーガーと鬼をくっつけたら、凄いアイデアになるんじゃないかなって」と説明。また「これで日本を変えれるんじゃないかなって」と言い、吹き出していた。当然これはユ