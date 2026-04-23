お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が22日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と親交の深い芸人の名前を実名告白した。今放送のゲストはおぎやはぎ小木博明。小木が所属事務所の後輩芸人、ドランクドラゴン鈴木拓（50）を絶賛する一幕があった。「俺は拓と仲良い人を信じてるのね。拓も人柄的にバカにされたり、いろいろや