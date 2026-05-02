元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。高市早苗首相の?悲願?である食料品の消費税ゼロをめぐって、ゼロではなく１％とする案が急浮上している件に苦言を呈した。税率を変更するには、スーパーなどのレジシステムの改修が必要となるが、レジシステム大手によると、システムはゼロへの変更を想定して設計されていないため、ゼロへの改修には９か月から１年かかるという。一方、１％など