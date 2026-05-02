整理収納アドバイザーの田中ゆみこです。「壊れていないから、まだ取っておこう」そう思い続けてモノが気づけば増えていませんか？整理収納の現場で、よく聞かれるのが「これ、いつ捨てればいいですか？」という質問です。今回は、プロが実際の現場でよく見てきた"捨て時に悩むアイテム"を5つ厳選。迷わず手放せる基準とともにご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?紙袋・ショップ袋「これ、何かに使えるかも？」と思っていませ