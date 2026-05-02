髪を束ねるために用いる「シュシュ」。筒状に縫い合わせた布の中にゴムを通したものだが、今SNS上ではそんなシュシュの中国語圏での呼び方が大きな注目を集めている。【写真】確かに形状は似てそうですが…「4年間台湾で暮らしてたけど、シュシュの中国語初めて知ったわ。なんか嫌」と衝撃の事実を紹介したのは、台湾の大学に通っている日本人学生のまきちさん（@maximurakami）。雑貨店の売場に掲げられた「大腸束」の文字。たし