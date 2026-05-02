元世界２階級王者の京口紘人氏が、２日までに更新されたお笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥とＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人との世紀の一戦を占った。京口氏は勝敗について井上の勝利を予想。千原が「ズバリＫＯですか？」と質問。それに対して京口は「終盤ＫＯ井上尚弥という予想ではあるんですけど判定ももち

◆井上尚弥vs中谷潤人の勝敗を予想する、京口紘人氏