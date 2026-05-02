俳優の高橋一生が2日、都内で行われた映画『ラプソディ・ラプソディ』公開記念舞台あいさつに登壇した。映画の内容にちなみ、自分の人生が一変した経験を聞かれたキャスト。高橋は35歳のときに「人に言えないくらい、死んじゃうかもというのを山で経験」と振り返った。【集合ショット】監督とキャストとパネルを持つ高橋一生先に質問された芹澤興人、利重剛監督がそれぞれ子どもが生まれたことを挙げ、芹澤が子どもの誕生を機