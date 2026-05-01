俳優の矢作穂香（29）が1日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。【写真】美背中あらわ！美しすぎるウェディングドレス姿を披露した矢作穂香投稿で「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と、指輪の絵文字を添えて報告。「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」とつづった。続けて「これからも日々を大切に穏やかに過ごしていきたいと思っ