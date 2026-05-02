警察車両の赤色灯2日午前9時ごろ、北九州市八幡西区浅川日の峯1丁目の薬局に乗用車が突っ込んだと110番があった。福岡県警折尾署などによると、運転していた同市八幡西区の無職男性（77）と、いずれも薬局従業員の30代男性、40代女性の計3人が病院に搬送された。全員意識はある。署によると、男性は事故直後「ブレーキが利かなかった」と話していたという。男性は薬局の利用者ではなく、交差点付近から薬局の出入り口辺りに進