韓国のNGO・転換期正義ワーキンググループ（TJWG）が28日に発表した報告書によれば、北朝鮮では2020年にコロナ・パンデミックを受けて国境を封鎖したのを境に、市民に対する処刑が急増したという。重要なきっかけになったのは、2020年12月に制定された「反動思想文化排撃法」だ。韓流ドラマなどの外部情報との接触を禁じるもので、密売や頒布に対する最高刑は死刑だ。そこまで行かなくとも、単純な視聴に対しても重罰が下される。