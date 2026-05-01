エジプトで発掘したミイラの腹部から「イリアス」の一節を記したパピルスが見つかった/Ministry of Tourism and Antiquities（CNN）エジプトの古代都市オクシリンコスの遺跡で発掘されたミイラの腹部から、ホメロスの叙事詩「イリアス」の一節を記したパピルスが見つかった。同じ場所で発見されたほかのミイラの上にも、防腐処理の一環として、儀式関連と思われる文言が書かれたパピルスを封入した包みが置かれていた。しかし文学