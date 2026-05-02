心地よい風が吹き抜け、初夏の訪れを感じる季節。私たちの日常に小さな幸せを届けてくれる｢ミスタードーナツ｣から、驚きの新メニューが登場!2026年4月27日(月)より、これまでにない“食感”にこだわり抜いたサクぽふん食感のドーナツと具材たっぷりフローズンが期間限定で発売。トレンドに敏感なスイーツファンならずとも見逃せない、新メニューをご紹介します。 サクぽふん。台湾ド&