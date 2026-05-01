4月30日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に、女優の剛力彩芽が出演。“激変ビジュアル”が話題となっている。「この日、剛力さんは舞台『四畳半神話大系』で共演する元日向坂46のメンバー・加藤史帆さんと出演しました。Snow Man・深澤辰哉さんと高校の同級生だったことや、深澤さんが剛力さんのお弁当のおかずを食べ、怒られたエピソードなどを披露していました。バッグの中身チェックでは、複数のカメラを持ち歩く“ガチ