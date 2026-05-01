プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）が1日、EVO Japan 2026 VARRELブース特別記者会見に登壇。スケートとeスポーツの共通点を語った。【写真】ユニフォーム姿でスケートへの思いを語った宇野昌磨宇野は、2024年5月に現役引退を発表しプロに転向。プライベートでは、2020年に大乱闘スマッシュブラザーズのプロゲーマーとのコラボ配信をきっかけに、ゲーム関連の活動を開始。ゲーム業界でも表現者として活動の幅を広げてい