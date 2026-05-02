２０１０年の「第３５回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリに輝いた女優の安田聖愛（せいあ、２９）が２日、所属事務所の公式サイトや自身のインスタグラムを通じて、結婚を発表した。お相手は一般男性という。「ご報告」と題した文書をアップ。「いつも応援してくださっている皆様へご報告させてください」と書き出し、「私、安田聖愛は２０２６年５月１日に一般男性の方と入籍いたしました」と結婚を発表。