「望遠カメラ30cmまで」「最前列1分」「頭より上にカメラ掲げないで」【写真】細かい？厳しすぎ？ホッキョクグマの親子観覧にあたっての「お願い」秋田県の男鹿水族館GAOで真っ白ふわふわなホッキョクグマの子グマ公開が始まり、連日大勢の人でにぎわっています。「モモ太」という愛称も決まりましたが、同館が呼びかけている撮影ルールが具体的で細かめ…いや厳しめ（？）で、SNS上では困惑の声も。一方、他施設も含めカメラやス