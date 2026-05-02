衆院憲法審査会＝4月共同通信社は1日、憲法記念日の5月3日を前に憲法に関する郵送世論調査の結果をまとめた。憲法改正の進め方は「慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだ」が73％で「前向きな政党で条文案の作成作業に入る」の25％を上回った。9条改正の必要性は「ある」50％と「ない」48％が拮抗。緊急事態時の国会議員任期延長は「賛成」が84％に上った。高市早苗首相は来年の党大会までに改憲発議にめどを付け