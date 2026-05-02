プロボクシングＷＢＡ世界フェザー級５位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が２日、自身のＸを更新し、同日に東京ドームで挑戦者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との防衛戦を控える世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に“噛みついた”。「井上何をバンテージの事でゴタゴタゆーとんねん笑お前ピカソの時に言われて嫌やったんやろ？笑同じ事してるやんけバンテージなんかほぼ変わらんから勝つ奴は何し