中東情勢に伴う原油不足を賄うため、第二弾となる石油の備蓄放出が始まり、鹿児島県では海上のタンカーに原油の放出作業が続けられています。鹿児島県の志布志国家石油備蓄基地では、きょう（2日）午後2時15分ごろ、原油の放出が始められました。基地の貯蔵タンクから海底パイプラインを通じ、原油をタンカーに移送する作業が続けられています。タンカーには3日間かけて、日本の消費量およそ1日分となる原油200万バレルが移し替え