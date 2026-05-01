テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは4月30日夜の放送で、元大阪地検検事正の北川健太郎被告が元部下の女性検事への準強制性交罪に問われた事件で、被害を訴えている女性が同日、大阪地検に辞表を提出したことをめぐり、コメントした。「自分を守ってくれるはずの組織にも、『セカンドレイプ』ともいわれる冷たい仕打ちを受けた」と、女性が検事を辞職するに至った経緯を念頭に語り、同