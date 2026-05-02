ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『卵』の還元率ランキングを発表します。 【卵の還元率1位】宮崎県えびの市の霧島山麓育ち こだわり卵 康卵 計30個（27個 + 割れ保証3個） 還元率59.48％ 寄付額 8500円 1度で配達する卵の還元率1位は、宮崎県えびの市の「霧島山麓育ち こだわり卵 康卵 計30個（27個 + 割れ保証3個）」です。 鶏の飼料や与える水などにもこだ