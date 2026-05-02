「子どもがいない人生」と聞いて、何を思い浮かべますか？現在、日本の40代後半女性の約3割が子どもを持たない人生を歩んでいますが、その内実が語られることはほとんどありません。2012年から1000人近くの子どもがいない女性の話を聞き続け、寄り添う活動をしている「マダネ プロジェクト」を主宰するのは、トレンドウォッチャーのくどうみやこさん。自身も病によって妊娠の可能性を失いましたが、「産まない」と「産めない