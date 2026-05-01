山口組の機関紙「山口組新報」最新号が警察関係者の間で物議を醸している。〈警察は今後ヤクザに対して手を抜く〉〈春が来た〉などと、警察の取り締まりが緩和されてヤクザが”復活”していくかのような楽観的観測が書かれているからだ。はたしてその見通しは正しいのか――。＊＊＊【写真】〈デブな俺息吸うだけで汗をかき〉。日本“最怖”暴力団山口組の「社内報」に載っていた「ほのぼの川柳」捜査員たちも読んでいる「