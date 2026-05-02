妻の遺体を損壊した疑いで旭山動物園の飼育員の男が逮捕された事件で園の防犯カメラに男が大きな荷物を運ぶ姿が映っていて、警察は妻の遺体を運び込んだとみて捜査しています。記者リポート：鈴木容疑者が出てきました。フードをかぶってうつむいたまま、表情は見えません。死体損壊の疑いで送検された旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者は3月31日ごろ、園内の焼却炉で妻の由衣さんの遺体を焼却するなど損壊した疑いがもたれてい