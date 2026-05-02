ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）がＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）と激突するタイトルマッチ（２日、東京ドーム）を前に、ＷＢＡ世界フェザー級５位の亀田京之介（２７＝ＭＲ）がモンスターをバッサリ切り捨てた。世紀の一戦を目前に?亀田節?がサク烈だ。２日に自身のＸで「井上何をバンテージの事でゴタゴタゆーとんねん笑お前ピカソの時言われて嫌や