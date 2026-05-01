4月下旬に沖縄県那覇市内で開催されたイベントで、一般人によるカラオケ大会に出場していたことが話題になった上原多香子（43）。’90年代に4人組ダンスボーカルグループ「SPEED」のメンバーとして一躍ブレイクし、カラオケ大会では他の出場者とともに大ヒット曲『White Love』のダンスとコーラスを披露。イベントに来場したお笑いコンビ・飛石連休の藤井ペイジ（54）がステージに立つ上原の姿を収めた動画をXで公開すると、瞬く間