「イエローハット」のロゴマーク自動車用品大手のイエローハットは1日、バイク用品専門店を運営する子会社のサーバーに不正アクセスがあり、最大345万5754件の顧客情報が漏えいした可能性があると発表した。対象となったのは、バイク用品を扱う「2りんかんイエローハット」の会員情報で、氏名や住所、電話番号、生年月日、メールアドレスなど。クレジットカードの情報はサーバーが異なるため含まれていないことを確認したとい