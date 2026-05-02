ポップスターのブリトニー・スピアーズが薬物・飲酒運転（DUI）の容疑で起訴された。ニューヨークタイムズ（NYT）は先月30日（現地時間）、カリフォルニア州ベンチュラ郡地検がスピアーズを同容疑で起訴したと報じた。裁判は4日にベンチュラ郡地裁で開かれる予定で、軽犯罪に該当するためスピアーズ本人が出廷する必要はないことが確認された。スピアーズは3月4日、スピード違反および危険運転などの疑いで現行犯逮捕された。当時