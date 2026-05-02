元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が2日までに自身のインスタグラムを更新。私服のこだわりを公開した。「女子ならわかってくれると思うんです」と書き出した村重。「私服での5センチヒールは意識高いと」と記してこの日の私服でヒールを履いていたことを明かした。「歩きやすいのが1番だからぺたんこでもいいのに！！ヒールを履いてカツカツやりたいこのプライド！！己の尖りをヒールに託した感じ！！キリッとピリッと