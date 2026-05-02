SNIDELとLACOSTEが初のスペシャルコレクションを発表。スポーティな要素に女性らしさを掛け合わせた、ここでしか手に入らないアイテムが登場します。大人の抜け感と上品さを兼ね備えたデザインは、春夏のワードローブを格上げしてくれる存在に♡注目のラインナップを詳しくチェックしていきましょう。 フェミニン×スポーティの融合 今回のコレクションは、LACOSTEのクラシカルでスポー