俳優の鈴木福さん（21）が、2026年4月29日にXとインスタグラムを更新。普通自動車の運転免許を取得したことを報告した。「限定解除じゃなくて...」鈴木さんはSNSで「今日は4/29(よいふくの日)ということで良い報告を...」と切り出し、「運転免許を取得しました！！」と投稿。免許証の写真を公開した。「眼鏡等」や、「普通車はAT（オートマチック・トランスミッション）車に限る」などと記載される「免許の条件等」の欄には、何も